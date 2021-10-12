Пекин, 13 октября, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Пекин сообщил о 206 днях с хорошим качеством воздуха за первые девять месяцев года, что на девять дней больше, чем в прошлом году за тот же период, сообщило муниципальное бюро экологии и окружающей среды Пекина, передает 12 октября газета China Daily.

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Ежемесячное значение PM2,5 в сентябре снизилось до 18 микрограммов на кубический метр, и город установил рекорд качества воздуха с совокупной концентрацией PM2,5, основного показателя загрязнения воздуха, снизившегося до 33 микрограммов на кубический метр в первые три квартала, согласно данным бюро.

В период с января по сентябрь Пекин принял ряд мер по борьбе с загрязнением воздуха, включая постепенный отказ от устаревших транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, а также контроль за транспортными средствами, работающими на дизельном топливе.

Были также предприняты усилия по усилению надзора за заводами и строительными площадками. PM2,5, относящиеся к воздушно-капельным частицам диаметром менее 2,5 микрометров, представляет серьезную опасность для здоровья.