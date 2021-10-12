Москва, 13 октября, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Тысячи пользователей пожаловались на проблемы в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работоспособность популярных интернет-ресурсов.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

В частности, за один час на работу мессенджера пожаловались более 5,5 тыс. пользователей. Из них более половины сообщили о проблемах в работе самого приложения, еще 33% заявили о трудностях в подключении к серверу Telegram. Также 15% пользователей пожаловались на проблемы с отправкой сообщений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сбой произошел в работе интернет-сервиса «Авито». Более половины пользователей не смогли получить доступ к веб-сайту портала. Также 44% пожаловались на работу приложения, а 4% — на проблемы со входом в учетную запись.