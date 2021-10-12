Тайюань , Китай, 13 октября, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Проливные дожди в провинции Шаньси на севере Китая унесли жизни 15 человек, трое числятся пропавшими без вести, сообщили официальные лица на пресс-конференции, состоявшейся 12 октября в Тайюане, передает газета China Daily.

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Дожди и стихийные бедствия, вызванные дождями, затронули более 1,75 млн человек в 76 уездах и принесли более 5 млрд юаней ($779 млн) экономических потерь в регионе. Около 19 500 домов обрушились, и около 120 100 человек были переселены в более безопасные места. Дождь повредил около 238 460 гектаров зерновых культур.

За первую неделю октября был зафиксирован самый сильный дождь в провинции с тех пор, как начали регистрироваться погодные условия, заявил на пресс-конференции заместитель директора метеорологического управления Шаньси Ван Вэньи.

Со 2 по 7 октября среднее количество осадков по провинции достигло 119 мм, а в таких городах, как Тайюань, Янцюань, Люлян, Цзиньчжун и Линьфэнь, превысило 150 мм. В некоторых районах этих городов выпало более 200 мм осадков.

В начале сентября на провинцию обрушилось пять сильных ливней, в результате чего среднее количество осадков в провинции составило 302,2 мм, что является самым большим количеством осадков с тех пор, как начали регистрироваться погодные условия, сказал Ван.

В некоторых частях провинции с 13 по 17 октября будут наблюдаться сильные ветры и низкие температуры, сопровождающиеся слабыми осадками. По словам Вана, после 18 октября в некоторых районах будут наблюдаться заморозки, что повлияет на осенние урожаи и ликвидацию последствий стихийных бедствий.