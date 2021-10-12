Пекин, 13 октября, 2021, 02:52 — ИА Регнум. Опубликовано выступление Председателя КНР Си Цзиньпина, сделанное им на торжественном собрании, посвященном 110-й годовщине революции 1911 года, сообщает 12 октября агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин

Си Цзиньпин, который также является генеральным секретаре Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель Центрального военного совета, выступил с соответствующей речью 9 октября в Пекине.

Брошюра, содержащая речь, была опубликована Народным издательством и доступна в книжных магазинах Синьхуа по всей стране. Напомним, что 10 октября 1911 года в Китае произошла Синьхайская революция, положившая конец монархическому династийному правлению в Китае.