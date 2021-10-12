Вашингтон, 13 октября, 2021, 02:40 — ИА Регнум. Жертвами перестрелок на минувших выходных стали 109 человек в США. Об этом 13 октября сообщает портал Gun Violence Archive, отслеживающий инциденты с применением огнестрельного оружия.

U.S. Department of Defense Стрельба

Выходные дни в США в этот раз были длиннее, чем обычно: 11 октября был нерабочий день, в стране отмечали День Колумба. Всего за три выходных дня в стране в инцидентах со стрельбой погибли 109 человек, получили ранения 305 человек.

9 октября по всей стране в перестрелках убиты 24 человека, ранены 77; 10 октября было самое большое число погибших — 58 человек, пострадали 166 человек, что тоже самый высокий показатель за выходные. 11 октября — 27 убиты, 62 пострадали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 15 убитых и пострадавших в перестрелке в американском штате Миннесота.