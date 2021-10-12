Вашингтон, 13 октября, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Сход поезда с рельсов произошел на одной из центральных станций метрополитена в американской столице Вашингтоне, 12 октября сообщается на странице в Twitter городской подземки.

Pixabay.com В метро

Инцидент произошел в районе Арлингтонского кладбища. В сообщении отмечается, что из-за происшествия ожидаются задержки на синей линии метрополитена. Информация о пострадавших не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Мехико произошло обрушение которого метромоста. В результате ЧП погибли 26 человек.