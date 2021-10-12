Купертино, США, 13 октября, 2021, 01:54 — ИА Регнум. Объёмы производства iPhone 13 могут быть сокращены американской компанией Apple в связи с дефицитом чипов. Об этом 12 октября сообщило агентство Bloomberg.

(сс) Toshiyuki IMAI IPhone

Уточняется, что изначально компания планировала произвести 90 млн смартфонов iPhone 13 за последние три месяца текущего года. Но в связи с тем, что компании Broadcom, Inc и Texas Instruments, Inc, не смогут предоставить нужное для производства запланированного количества продукции чипов, гаджетов будет произведено меньше.

Уточняется, что электронных устройств iPhone 13 будет выпущено меньше на 10 млн экземпляров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о презентации компании Apple своей продукции, которая намечена на 18 октября. На ней будут представлены обновленные модели ноутбуков MacBook Pro.