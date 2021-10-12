Мехико, 13 октября, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Более тысячи рабочих, принимающих участие в строительстве нефтеперерабатывающего завода в штате Табаско в Мексике, объявили забастовку, передает радио Noticias MVS.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Сообщается, что забастовку начали сотрудники компании Ica Fluor. Они требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты. Протестующие отмечают, что на работе им приходится оставаться сверхурочно, а компания не предоставляет достаточного количества средств индивидуальной защиты. При этом в самой компании пока никак не комментируют забастовку.

Напомним, проект строительства НПЗ в мексиканском городе Дос-Бокас является одним из главных проектов президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. В строительство завода уже вложено около $9 млрд. Ожидается, что предприятие будет введено в эксплуатацию летом 2022 года.