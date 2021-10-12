Москва, 13 октября, 2021, 01:44 — ИА Регнум. Один человек стал жертвой пожара в квартире на северо-востоке Москвы, 12 октября сообщил журналистам источник в экстренных службах российской столицы.

Virginie Moerenhout Пожар

Инцидент произошел в доме по адресу: Инженерная улица, дом 26, корпус 2. По информации источника, площадь пожара и причины возгорания уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября на набережной Карповки в Санкт-Петербурге произошел пожар в жилом доме, который уничтожил четыре квартиры, в том числе коммунальную. Из здания эвакуировали 16 человек.

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