Алжир, 13 октября, 2021, 01:34 — ИА Регнум. Брат экс-президента Алжира Абдельазиза Бутефлики был приговорён судом к двум годам лишения свободы за коррупцию. Об этом 13 октября сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

После отставки президента Абдельазиз Бутефлика, которая произошла в 2019 году после волны мощных народных протестов, начался ряд судебных процессов в отношении представителей правящий элиты. Военный трибунал постановил арестовать младшего брата экс-президента Саида, который считался его ближайшим советником, бывшего координатора сил безопасности Алжира генерал-майора Османа Тартага и экс-руководителя департамента разведки и безопасности генерала Мухаммеда Медьена по обвинению в заговоре против армии и государства.

Брат экс-президента и его приближённые были приговорены к длительным тюремным срокам за участие в заговоре против государства и армии. В 2020 году был приговорён судом к 18 годам тюрьмы крупный бизнесмен Али Хаддада. Его считали одним из соратников экс-президента, он был признан виновным в совершении незаконных сделок с недвижимостью и незаконных операций с таможенными пошлинами.

Сам экс-президент Бутефлика скончался в возрасте 84 лет в сентябре текущего года. Он находился у власти в Алжире более 20 лет.