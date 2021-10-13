Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Ситуацию в секторе Газа намерен обсудить 13 октября американский госсекретарь Энтони Блинкен с министрами иностранных дел Израиля Яиром Лапидом и главой МИД ОАЭ Абдаллой ибн Заидом Аль Нахайяном в ходе встреч с ними. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов также планирует затронуть отношения с Ираном, Сирией и Китаем. Стороны также собираются обговорить реализацию договора о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. Еще одним вопросом встреч должно стать экономическое развитие Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Яир Лапид заявил, что в ходе своего трехдневного визита в США проведет встречи с Энтони Блинкеном, американским вице-президентом Камалой Харрис и помощником главы Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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