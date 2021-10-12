Кейптаун, 13 октября, 2021, 01:22 — ИА Регнум. Не менее девяти человек погибли в результате дорожной аварии с участием автобуса в Южно-Африканской Республике, сообщает Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что ДТП произошло на автодороге Дурбан — Йоханнесбург. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет. В результате аварии девять человек погибли, среди них — один ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября два автобуса столкнулись на юго-западе Нигерии. В результате ДТП погибли девять человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. По предварительной версии, причиной аварии могло стать лопнувшее у одного из автобусов колесо.