Тюмень, 13 октября, 2021, 01:17 — ИА Регнум. В Тюменской области 51% родителей высказали недовольство организацией школьного питания. Об этом сообщил на пресс-конференции директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

Mosreg.ru Школьная столовая

Чаще всего родителей не устраивает размер порций и температура еды, отметил глава ведомства.

Чтобы решить проблему с температурой блюд, в школах введено дежурство старшеклассников. Кроме того, в большинстве школ установили микроволновки, которыми могут воспользоваться дети.