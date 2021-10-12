Москва, 13 октября, 2021, 01:13 — ИА Регнум. Неполадки в работе интернет-сервиса объявлений «Авито» зафиксировали по всей России 12 октября, сообщил специализированный сайт Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

Большая часть пользователей платформы (53%) испытывала трудности с открытием веб-сайта (53%). Еще 44% жалоб касалось работы приложения, а 4% — проблемы со входом в учетную запись.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в ряде стран мира произошел сбой в работе социальной сети Instagram.

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