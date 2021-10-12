Сиэтл, США, 13 октября, 2021, 01:03 — ИА Регнум. Облачный сервис Azure, который принадлежит американской компании Microsoft, подвергался мощной DDoS-атаке в конце августа. Об этом 12 октября сообщил в блоге платформы ее старший программный менеджер Амир Дахан.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

По его словам, нападение, которое продолжалось 10 минут, было успешно отражено. Оно было нацелено на одного из клиентов Azure на европейском континенте. Дахан отметил, что мощность атаки была самой крупной за всю историю сервиса и превосходила на 140% предыдущую.

Он добавил, что в нападении участвовало около 70 тысяч источников из ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября BBC передал о том, что видеостриминговый сервис Twitch подвергся атаке хакеров, что привело к утечке конфиденциальной информации о компании и доходах ее клиентов.