Нью-Дели, 13 октября, 2021, 00:47 — ИА Регнум. Дефицит угля для производства электроэнергии испытывают электростанции Индии, 12 октября передал телеканал NDTV со ссылкой на источники в индийском правительстве.

Bhuvantoo Электростанция в Индии

По информации журналистов, из 135 подобных предприятий, которые находятся в управлении центральных властей, с нехваткой топлива столкнулись 115. Около 70 электростанций имеют запасы угля только на четыре дня работы.

Власти Индии пообещали обеспечить страну топливом и разрешили увеличить его импорт. Однако, как отметили в индийском правительстве, ряд штатов начали продавать дефицитную электроэнергию на биржах. В Нью-Дели пригрозили, что будут приостанавливать поставки угля в указанные регионы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа министр угольной промышленности Индии Шри Пралхад Джоши заявил, что уголь остается основным источником энергии в стране. Он также отметил, что индийское правительство планирует наращивать угдедобычу.

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