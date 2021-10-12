Амман, 13 октября, 2021, 00:35 — ИА Регнум. Иордания договорилась с Израилем о закупке дополнительного объема воды, сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов королевства.

Вода

Сообщается, что 12 октября прошла встреча спецкомитетов из Иордании и Израиля. В ходе встречи была достигнута договоренность о приобретении королевством дополнительных 50 млн кубометров воды у израильской стороны.

Согласно иорданско-израильскому договору о мире, Иордания может ежегодно получать от Израиля до 50 млн кубометров воды из Тивериадского озера. При этом предложение о приобретении дополнительных 50 млн кубометров израильская сторона сделала королевству в июле 2021 года.