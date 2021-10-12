Львов, Украина, 13 октября, 2021, 00:28 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за проблем с газом для отопления бюджетных учреждений введен в Львовской области Украины, 12 октября сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление по-украински

В заявлении властей отмечается, что из более чем 4000 пунктов учета газа в области работают только 986 (23,4%). Всего в регионе природный газ потребляют 825 бюджетных организаций.

Львовская область стала третьим регионом Украине, где ввели режим ЧС из-за проблем с газом. Ранее такая мера была принята в Закарпатской области и в городе Ивано-Франковске.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что нынешний отопительный сезон на Украине «будет сложным».