Лондон, 12 октября, 2021, 23:41 — ИА Регнум. 12 октября в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли» сборная Англии по футболу в матче восьмого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022, который пройдет следующим летом в Катаре, не смогла обыграть сборную Венгрии. Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1.

Антон Зайцев Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт

Первый мяч на экваторе первого тайма забил 24-летний форвард «Фрайбурга» Роланд Шаллаи ударом с одиннадцатиметровой отметки — 0:1. Через тринадцать минут Джон Стоунс восстановил равновесие в счете после подачи Фила Фодена со штрафного — 1:1.

Желтые карточки: Люк Шоу — 23, Андраш Шафер — 42, Доминис Собослаи — 90.

Составы команд:

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Мингс, Шоу, Райс, Маунт, Фоден, Грилиш (Сака, 62'),Стерлинг (Хендерсон, 76'),Кейн (Абрахам, 76').

Венгрия: Гулачи, Ланг, Кечкеш, Салаи, Надь, Него, Надь, Собослаи, Шафер (Вексей, 79'),Шен (Холендер, 68'),Шаллаи (Хан, 79').

После восьми сыгранных туров сборная Англии, набрав двадцать очков, занимает первую позицию в турнирной таблице группы I.Сборная Венгрии с одиннадцатью очками осталась на четвертой строчке.