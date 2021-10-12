Лондон, 12 октября, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Участник поп-группы The Wanted Том Паркер поделился информацией о своем состоянии после диагноза рака, сказав, что он «чувствует себя очень позитивно».

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В октябре прошлого года Паркер сообщил, что у него диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга, заявив, что он и его партнер были «абсолютно опустошены», но он «будет бороться с этим до конца». Накануне вышел новый документальный фильм о группе и борьбе Паркера со своим заболеванием. Он рассказал, что прошел 30 курсов химиотерапии и 30 сеансов лучевой терапии: «Химиотерапия была очень, очень тяжелой, и [лучевая терапия], вероятно, самая трудная часть. Я чувствую себя намного увереннее и намного лучше контролирую свои эмоции», — добавил он. «Сейчас я чувствую себя очень позитивно».

Отметим, что в январе Паркер сообщил, что размер его неоперабельной опухоли значительно уменьшился. Сообщив об этом в своем Инстаграме, Паркер написал: «ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ — это слова, которые я получил сегодня, и я не могу перестать повторять их снова и снова».