Лиссабон, 12 октября, 2021, 23:40 — ИА Регнум. 12 октября в Фаре (Португалия) на стадионе «Алгарве» сборная Португалии по футболу в матче восьмого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 со счетом5:0 разгромила сборную Люксембурга. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Realmadrid.com Криштиану Роналду

Первый мяч в дебюте встречи забил 36-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:0. Через пять минут Роналду оформило дубль, также реализовав пенальти — 2:0. На 18-й минуте одноклубник Роналду Бруну Фернандеш довел счет до разгромного после передачи Бернарду Силвы — 3:0. На экваторе второй половины опорный полузащитник «Спортинга» Жоау Пальинья отметился забитым мячом — 4:0. В конце матча Роналду оформил хэт-трик и установил окончательный счет — 5:0.

На матче работала французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.

Статистика матча (Португалия/Люксембург)

Удары 17/3

Удары в створ 11/2

Владение 52%/48%

Нарушения 12/12

Угловые 8/2

Сборная Португалии, одержав пятую победу в группеAи набрав шестнадцать очков, укрепилась на второй строчке и обеспечила себе как минимум участие в стыковых матчах. Сборная Люксембурга с шестью очками лишилась шансов на выход на Чемпионат Мира.