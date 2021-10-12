Львов, Украина, 12 октября, 2021, 23:38 — ИА Регнум. 12 октября во Львове на стадионе «Арена Львов» сборная Украины по футболу в матче восьмого тура группыDотборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Photocapy Болельщики сборной Украины по футболу

Первый мяч на 15-й минуте встречи забил фланговый нападающий лондонского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко после передачи Виктора Цыганкова — 1:0. На 77-й минуте Анел Ахмедходжич сравнял счет и принес гостям важнейшее очко — 1:1.

Желтые карточки получили Эльдар Чивич (11'),Анел Ахмедходжич (19')и Смаил Превляк (64').На матче работала немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цваером.

Статистика матча (Украина/Босния и Герцеговина)

Удары7/13

Удары в створ2/5

Владение55%/45%

Нарушения8/5

Угловые3/3

Составы команд:

Украина: Пятов, Кривцов, Забарный, Соболь, Матвиенко, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72'), Тымчик, Цыганков (Булеца, 82'),Яремчук (Сикан, 72'),Ярмоленко (Зубков, 82').

Босния и Герцеговина: Шехич, Чивич, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Стеванович, Колашинац(Ковачевич, 90'), Налич (Сарич, 58'),Хаджиахметович, Превляк (Демирович, 82'), Гояк (Пирич, 58'), Джеко.

Сборная Украины, набрав девять очков, осталась на второй позиции в турнирной таблице группыD. Сборная Боснии и Герцеговины с семью очками расположилась двумя строчками ниже.