Вашингтон, 12 октября 2021, 23:33 — REGNUM Видеоконференция 12 октября по теме Афганистана для стран G20 была полезной, позволила поднять ряд важных тем, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Отметив, что дискуссии на этой виртуальной встрече «были плодотворными», Псаки сказала:
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Напомним, со стороны России в переговорах G20 по теме Афганистана участвовал замглавы МИД Игорь Моргулов.
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