Вашингтон, 12 октября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Видеоконференция 12 октября по теме Афганистана для стран G20 была полезной, позволила поднять ряд важных тем, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Afghanistan Matters Афганистан

Отметив, что дискуссии на этой виртуальной встрече «были плодотворными», Псаки сказала:

«Президент [США Джо Байден] видит в них возможность обсудить совместные усилия в сфере контртерроризма, включая борьбу с угрозами со стороны «Исламского государства в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обеспечение безопасного выезда из страны наших афганских партнёров».

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Напомним, со стороны России в переговорах G20 по теме Афганистана участвовал замглавы МИД Игорь Моргулов.