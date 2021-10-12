Приштина, , 23:35 — REGNUM Лидер косовской оппозиционной партии «Альянс за новое Косово» и бывший глава МИД Косово Бехджет Пацоллы 12 октября заявил, что правительство Альбина Курти не транспарентно и есть возможность того, что оно пойдет на уступки Сербии и согласится на формирование ассоциации сербских муниципалитетов с исполнительными полномочиями в Косово.

Темная сторона Альбина Курти Facebook.com/vetevendosje

В интервью для Euronews Albania политик заявил, что «правительство Курти уже легализовало то, что раньше считалось нелегальным», — возможно, речь идет о режиме стикеров и отказе от запрета на сербские номера — теперь достаточно лишь заклеить сербскую государственную символику.

Пацоллы подчеркнул, что политика Курти как премьер-министра в отношении Сербии не совпадает с его заявлениями в бытность пребывания в оппозиции.

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