Лондон, 12 октября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Вокалист и лидер именитой британской хард-рок группы Led Zeppelin Роберт Плант и американская певица Элисон Краусс выпустили новый совместный сингл под названием «High And Lonesome», который появится на грядущем коллаборативном альбоме исполнителей «Raise The Roof», информирует Rolling Stone.

(сс) Paul Hudson Трибьют Led Zeppelin

Новая песня была написана в соавторстве Планта и Ти-Боуна Бернетта, который продюсировал «Raise The Roof», а также предыдущий альбом Планта и Краусс «Raising Sand», вышедший в 2007 году.

Отметим, что поклонники обоих исполнителей получили предварительный доступ к альбому, когда пара выпустила кавер-версию песни Рэнди Уикса «Can't Let Go» в августе, после анонса альбома. Новый альбом, выпущенный 19 ноября на лейбле Warner Music, отмечает 14 лет с момента выхода их первого совместного релиза. В заявлении для прессы Плант сказал, что «Raise The Roof» — это «далеко от всего того, что я делал раньше».