Вокалист Led Zeppelin Роберт Плант выпустил новый сингл с Элисон Краусс
Лондон, 12 октября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Вокалист и лидер именитой британской хард-рок группы Led Zeppelin Роберт Плант и американская певица Элисон Краусс выпустили новый совместный сингл под названием «High And Lonesome», который появится на грядущем коллаборативном альбоме исполнителей «Raise The Roof», информирует Rolling Stone.
Новая песня была написана в соавторстве Планта и Ти-Боуна Бернетта, который продюсировал «Raise The Roof», а также предыдущий альбом Планта и Краусс «Raising Sand», вышедший в 2007 году.
Отметим, что поклонники обоих исполнителей получили предварительный доступ к альбому, когда пара выпустила кавер-версию песни Рэнди Уикса «Can't Let Go» в августе, после анонса альбома. Новый альбом, выпущенный 19 ноября на лейбле Warner Music, отмечает 14 лет с момента выхода их первого совместного релиза. В заявлении для прессы Плант сказал, что «Raise The Roof» — это «далеко от всего того, что я делал раньше».