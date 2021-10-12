Вашингтон, , 23:18 — REGNUM Вопрос численности персонала в дипломатических миссиях США и России будет снова обсуждаться в ходе очередного раунда двусторонних переговоров, сообщил 12 октября журналистам глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

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Отметив, что Вашингтон не изменил мнения по укомплектованности кадрами американской дипмиссии в России, представитель Госдепа заявил, что США ожидают от Москвы «паритета относительно численности персонала» и «взаимности в вопросе виз».

Призвав Москву «проявить справедливость и гибкость», чтобы договорённость по численности персонала стала «приемлемой», Прайс добавил: «Поэтому мы договорились ещё об одном раунде переговоров».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября группа американских сенаторов потребовала, чтобы президент США Джо Байден подписал документ с требованием высылки из страны 300 российских дипломатов.

Байден, по замыслу сенаторов, должен был пригрозить Москве высылкой этого дипломатического контингента, требуя восстановления численности американского посольства в России.

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