Приштина, Сербия, 12 октября, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Никогда не заказывайте пиво в кабаках и ресторанах сепаратистского Косово с помощью трех пальцев. Такой совет иностранным туристам дал один из пользователей платформы Quora, отвечая на вопрос «Что не нужно делать во время визита в вашу страну?».

besartgerguri Приштина, Косово

По словам пользователя с Косово, первая ошибка, которую иностранец делает, оказавшись на территории его «страны» — заказывает пиво в баре с помощью большого, указательного и среднего пальца.

«Это символ сербских националистов, и мы не любим этих людей. Любая другая комбинация пальцев приветствуется (можете использовать даже обе руки», — цитирует портал b92 рекомендации косовского албанца, который представился как RolandBartetzko.

Напомним, что Quora является социальным сервисом для обмена знаниями. Это веб-сайт вопросов и ответов его пользователей из разных стран, основанный в июне 2009 года.