Москва, 12 октября, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отобрать деньги крупнейших бизнесменов и передать их в Центробанк.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

Он считает, что бизнесменам надо оставить 10 миллионов рублей «на хлеб с маслом», а остальными деньгами пополнить средства российского Центрального банка.

«Кто-то скажет — мне надо подумать. Пожалуйста, в Лефортово, в вип-камеру, подумай там, как додумаешься, мы тебя привезём», — заявил Жириновский в интервью радио «Комсомольская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путинназвал главным врагом России низкие доходы ее граждан.