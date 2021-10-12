Манчестер, Великобритания, 12 октября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. 28-летний центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Рафаэл Варан выбыл на несколько недель. Футболист получил травму 10 октября в матче финала Лиги Наций УЕФА со сборной Испании (2:1). Об этом 12 октября сообщили на официальном сайте «манкунианцев».

«Манчестер Юнайтед»

В текущем сезоне Рафаэл Варан принял участие в семи матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в игре с «Вулверхэмптоном».

Варан перешел в «МЮ» 14 августа 2021 года из мадридского «Реала» за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника сборной Франции, по оценкам порталаtransfermarkt,составляет 70 миллионов евро.