Вашингтон, 12 октября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Подозрительный предмет был обезврежен во вторник, 12 октября, возле здания Пентагона. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби.

Пентагон

По его словам, подозрительный предмет был обнаружен сотрудниками военной полиции. После этого прилегающая территория была немедленно огорожена, передвижение людей и автомобилей было приостановлено.

Сообщается, что через 40 минут после обезвреживания объект обезвредили ограничения были сняты, в результата инцидента никто не пострадал.

Других подробностей представитель Пентагона раскрывать не стал. Отмечается, что в связи с инцидентом проводится расследование.