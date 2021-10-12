Валенсия, Испания, 12 октября, 2021, 22:54 — ИА Регнум. 12 октября власти Каталонии разрешили «Барселоне» полностью заполнять домашний стадион «Камп Ноу», начиная с матча 9-го тура испанской Примеры 2021/22 с «Валенсией». Об этом сообщило изданиеSport.es.

JoJan Стадион «Камп Ноу»

Стадион «Камп Ноу» вмещает 99 354 человека.

«Барселона» сыграет с «Валенсией» 17 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На данный момент «сине-гранатовые», набрав лишь двенадцать очков после семи сыгранных матчей, занимают девятую позицию в турнирной таблице внутреннего чемпионата.