Мадрид, 12 октября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. 36-летний атакующий полузащитник сборной Аргентины Лионель Месси в летнее трансферное окно мог оказаться в мадридском «Атлетико». 12 октября главный тренер «матрасников» Диего Симеоне рассказал, что просил бывшего одноклубника аргентинца Суареса спросить у Месси о возможности перехода.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

В текущем сезоне Лионель Месси, выступая за «Пари Сен-Жермен», принял участие в пяти матчах за французский клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Манчестер Сити».

Месси перешел в «Пари Сен-Жермен» 10 августа 2021 года из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента. Текущее соглашение аргентинца с парижским клубом рассчитано до середины 2023 года. В контракте также предусмотрена опция продления еще на один сезон.