Белград, , 23:09 — REGNUM Участие сербов в предстоящих муниципальных выборах в Косово и Метохии чрезвычайно важно для защиты сербских интересов. Об этом 12 октября заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович в городе Смедерево.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Петкович встретился там с гражданами, которые покинули территорию Косово и Метохии во время конфликта в 1999 году и теперь временно проживают на территории центральной Сербии.

«На выборах 17 октября мы должны сохранить власть во всех 10 муниципалитетах в Косово и Метохии (с преимущественно сербским населением — ИА REGNUM), но также создать условия для лучшей жизни, для открытия новых рабочих мест и для того, чтобы наши государственные органы были представлены на территории Косово и Метохии. Я призываю вас поддержать кандидатов от «Сербского списка», так как только эта партия как проект национального значения пользуется поддержкой президента Александра Вучича и официального Белграда», — цитирует пресс-служба канцелярии слова Петковича.

Напомним, что партия косовских сербов «Сербский список» участвует в структуре сепаратистских властей в Приштине. По конституции сепаратистского образования, десять мест в парламенте принадлежат представителям сербов.