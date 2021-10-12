Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Глава военного ведомства США Ллойд Остин на будущей неделе отправится с визитами на Украину, в Грузию, Румынию и Бельгию, сообщил 12 октября на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в своём европейском турне шеф Пентагона сделает остановки в Грузии, Румынии и на Украине.

«Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию. А завершит он этот важный визит в Брюсселе с союзниками и партнерами на совещании министров обороны НАТО», — рассказал представитель Пентагона.

Читайте ранее в этом сюжете: США поставят Австралии вооружение и 12 вертолётов MH-60R на сумму $985 млн