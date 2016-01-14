Вашингтон, 12 октября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Глава военного ведомства США Ллойд Остин на будущей неделе отправится с визитами на Украину, в Грузию, Румынию и Бельгию, сообщил 12 октября на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

По его словам, в своём европейском турне шеф Пентагона сделает остановки в Грузии, Румынии и на Украине.

«Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию. А завершит он этот важный визит в Брюсселе с союзниками и партнерами на совещании министров обороны НАТО», — рассказал представитель Пентагона.