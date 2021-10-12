Москва, 12 октября, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Квота на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание на территории России в 2022 году будет уменьшена более чем в два раза. Соответствующее распоряжение подписал 12 октября премьер-министр Михаил Мишустин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Установить на 2022 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 18 955 разрешений на временное проживание в Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, среди субъектов Федерации наибольшее число разрешений по квотам получили Москва (1500), Московская область (1250) и Санкт-Петербург (600).

Напомним, на текущий год правительством была установлена квота в 39 325 разрешений на временное проживание иностранцев.