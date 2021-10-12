Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай и глава проходящих трансформацию в армию образца НАТО Сил безопасности Косово генерал-лейтенант Рахман Рама 12 октября приняли участие в церемонии открытия ежегодной летней выставки армейского сообщества США AUSA 2021.

Арменд Мехай Mod.rks-gov.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Рама и Мехай были приглашены в США самим лидером ассоциации генералом Картером Ф. Хамом.

После посещения выставки Мехай и Рама встретились с высшими чинами армии США, а также посетили могилу неизвестного солдата в Арлингтоне, музей мемориального комплекса и встретились с представителями илиро-дарданской ассоциации в рядах армии США.

Мехай и Рама также провели встречу с главой агентства по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны при министерстве обороны США Хельди Грант. Также лидеры косовских вооруженных сил обсудили военные закупки с генералом на пенсии Рандалом Драгоном, главой консультирующей компании федерального агентства LMI.

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