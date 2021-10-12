Армения, 17 сентября, 2012, 16:30 — ИА Регнум. "Дело Сафарова" явилось сигналом о том, что Армении в дальнейшем будет сложнее, и освобождение зарубившего армянского офицера топором в Венгрии азербайджанского офицера Рамиля Сафарова , - "всего лишь цветочки". Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил на пресс-конференции 17 сентября экс-советник первого президента Армении по вопросам нацбезопасности Ашот Манучарян , отметив, что в Армении, однако, это восприняли иначе и "немного пошумели".

В целом, Манучарян уверен в том, что "дело Сафарова" было заранее запланированным шагом, и постепенно становится ясно, насколько и кому он был направлен. Как считает он, возможно, первой мишенью была именно Венгрия, так как "она сейчас является флагманом европейского национализма", и ее поведение вызывает большое недовольство в международных кругах. По мнению Манучаряна, Венгрию просто "подставили", создав для нее такую ситуацию, в которой бы она пошла на такой шаг (экстрадиция Рамиля Сафарова на родину), в результате чего она оказалась "в очень нелепой ситуации и стала мишенью для многих".

Комментируя резолюцию, принятую на днях Европарламентом по данному вопросу, он, в частности, отметил, что действия всех европейских структур в этом вопросе являются "полной театрализацией".

Констатируя то, что "правительство" утверждает, что все было сделано "правильно", Манучарян подчеркивает, что подобная реакция говорит о том, что "мир не хочет реагировать" на случившееся, так как "нефть важнее принципов".

В ходе пресс-конференции Манучарян также заявил, что вероятность возобновления войны в настоящее время приравнивается к нулю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа осужденный в Венгрии на пожизненный срок азербайджанский офицер Рамиль Сафаров был экстрадирован на родину. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев своим указом помиловал его, а министр обороны присвоил звание майора и подарил квартиру Сафарову. В связи с этим президент Армении Серж Саргсян объявил о прекращении дипломатических отношений с Венгрией.

Напомним, что 19 февраля 2004 года в Будапеште Рамиль Сафаров ночью зарубил топором спящего армянского офицера Гургена Маргаряна . Оба офицера проходили в венгерской столице курс английского языка в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира". Суд приговорил Сафарова к пожизненному лишению свободы без права на помилование в течение 30 лет. С осуждением помилования Сафарова выступили генсек НАТО, глава ПАСЕ , представители ряда государств.

Европарламент принял 13 сентября резолюцию, в которой выразил сожаление по поводу помилования и "героизации" в Азербайджане Рамиля Сафарова. Депутаты Европарламента опасаются, что это может еще больше обострить напряженность в отношениях между Азербайджаном и Арменией и поставить под угрозу "все процессы по мирному урегулированию" карабахского конфликта. Как заявили они, "разумное разочарование в Азербайджане и Армении" в связи с отсутствием существенного прогресса в мирном процессе по Нагорному Карабаху "не оправдывает ни актов мести, ни бесполезные провокации". Они также призвали ЕС играть более активную роль в процессе урегулирования нагорно-карабхского конфликта.