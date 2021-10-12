Мурманск, 12 октября, 2021, 22:31 — ИА Регнум. В Мурманской области число резидентов Арктической зоны выросло до 80 — преференции получили еще две компании: «Полюстранс» и «АРТЖАН». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Nikolay Belyaev Мурманск

Проект компании «Полюстранс» предусматривает строительство пункта аренды грузового транспорта с собственной станцией технического обслуживания в Мурманске. Инвестор вложит 3 миллиона рублей и создаст семь новых рабочих мест.

Компания «АРТЖАН» построит в Мончегорске банный комплекс, включающий в себя хамам и бассейн. Согласно бизнес-плану, услугами комплекса смогут воспользоваться до 15 тысяч человек в год. Инвестиции в проект составляют 30 миллионов рублей, будет создано 15 рабочих мест.

«Мурманская область сохраняет лидерство по числу резидентов Арктической зоны. 80 компаний инвестируют в регион более 94,5 миллиарда рублей и создадут 2549 новых рабочих мест», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, в России преференциальный статус резидентов Арктической зоны РФ получили 230 компаний. Объем заявленных инвестиций составляет 278,819 млрд. рублей.