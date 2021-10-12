Мехико, 12 октября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Ураган «Памела», продолжающий усиливаться в Тихом океане, может уже 13 октября обрушиться на мексиканский город Масатлан, сообщает 12 октября Associated Press со ссылкой на Национальный центр США по мониторингу ураганов (NHC).

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По данным NHC, в зоне урагана «Памела» максимальная скорость ветра достигает 130 км/час. На данный момент урагану «Памела» присвоена первая категория, но когда он доберется до побережья Мексики, он может усилиться до трёх баллов по шкале Саффира-Симпсона.

Напомним, ранее Мексика уже пострадала от ураганов «Грейс» и «Олаф», которые нанесли значительный материальный ущерб и вызвали перебои в электроснабжении.