Загреб, , 22:32 — REGNUM Бывший президент Хорватии и последний председатель президиума СФРЮ Стипе Месич подверг критике лидера Сербии Александра Вучича за то, что на саммите Движения неприсоединения в Белграде 11 и 12 октября тот представил современную Сербию как «правопреемницу Югославии».

Стипе Месич, последний формальный глава единой Югославии Heinrich-Böll-Stiftung

«Югославия была учредителем Движения неприсоединения, а ее наследники — это все части тогдашнего государства», — процитировало агентство «Танюг» слова Месича.

По словам бывшего президента Хорватии, Движение неприсоединения могло бы снова сыграть положительную роль и поспособствовать уменьшению градуса напряженности в мире, если бы страны действовали скоординировано.

Он также выразил сожаление по поводу того, что Хорватия упустила шанс обеспечить себе более активную роль в движении, несмотря на свое членство в НАТО и ЕС.

Напомним, что в Белграде 11 и 12 октября прошла конференция по случаю 60-летия Движения неприсоединения. Первая учредительная конференция движения состоялась также в Белграде в 1961 году.