Тирана, 12 октября, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Представитель семейства Музака, эмигрировавшего из Албании еще во времена Скендербега в XV веке из-за османского завоевания, решил вернуть свою семью на родину спустя шесть веков эмиграции.

Godo Gadaj Влёра. Албания

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава семьи Йозеф Музака рассказал журналистам, что его род веками фанатично сохраняет язык, традиции, костюмы и праздники средневековых албанцев. Семейство Музака многочисленно, большая его часть проживает в Италии, где находится крупная албанская диаспора, часть — в США.

Йозеф Музака и его семья решили вернуться на родину предков по инициативе жены, предложившей применить в этой бедной стране навыки, полученные за океаном. В Албании они стали создателями футбольной лиги, организовали чемпионат по волейболу среди девочек, а также летние лагеря для детей в ряде деревень.