Вашингтон, 12 октября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Американская сторона хотела бы участвовать в переговорах по ядерной сделке с Ираном, которые периодически проводятся в Вене, сообщила 12 октября журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Ну, погоди!», цитата, реж. Вячеслав Котеночкин, Юрий Бутырин, Владимир Тарасов. 1966. СССР Если волку не захочется съесть зайца, тогда у них обнаружится одна общая ценность, добротность – жизнь

Напомнив, что глава Госдепа США Энтони Блинкен, комментируя интерес Тегерана к переговорам, указывал на то, что не надо с ними тянуть, Псаки сказала:

«Наша команда по-прежнему готова вернуться на очередной раунд обсуждений. Но у меня нет новостей насчёт того, когда это случится».