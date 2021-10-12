Белград, , 22:07 — REGNUM Движение неприсоединения обладает потенциалом для выработки совместных мер в ответ на глобальные вызовы современной эпохи, в том числе на «односторонние принудительные меры со стороны отдельных государств в отношении других суверенных стран». Об этом заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в ходе проходящего 11−12 октября в Белграде совещании высокого уровня, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

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Выступая на мероприятии, бывший белорусский посол в Британии и других западных странах «приветствовал усилия государств — участников движения, нацеленные на неприятие незаконных односторонних политических и экономических санкций в отношении суверенных государств, и выступил за необходимость активизации совместного противодействия таким деструктивным действиям, которые являются нарушением международного права и препятствуют устойчивому развитию государств», сказано в официальном сообщении.

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Алейник в рамках юбилейного совещания высокого уровня, приуроченного к 60-летию создания Движения неприсоединения, провёл «краткие беседы» с председателем сербской Народной скупщины Ивицей Дачичем и сербским министром иностранных дел Николой Селаковичем. В МИД Белоруссии также отметили: «В ходе встречи С. Алейника с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым был обсужден широкий спектр вопросов взаимодействия в международных организациях. Отмечено полное совпадение позиций Белоруссии и России по ряду актуальных международных тем, включая правозащитную проблематику и укрепление международной безопасности, контроля над вооружениями и разоружения».

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