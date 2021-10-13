Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование касательно того, как банки Уолл-стрит отслеживают цифровые коммуникации сотрудников, сообщает 12 октября Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом.

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По словам источников, говоривших на условиях анонимности, в последние недели сотрудники SEC связались с несколькими банками, чтобы проверить, надлежащим ли образом они документируют рабочие коммуникации сотрудников, такие как текстовые сообщения и электронные письма.

Отметим, что банки Уолл-стрит начали отслеживать коммуникации сотрудников в эпоху пандемии и работы из дома.

По словам двух источников, эта проверка, по-видимому, является следствием расследования, которое агентство уже некоторое время проводит в отношении отдельного финансового учреждения. Однако источники не назвали компанию.