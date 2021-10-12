Сыктывкар, 12 октября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. В Сыктывкаре отправили на дистанционное обучение учеников школы №36. Информация об этом опубликована на сайте образовательного учреждения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Сообщается, что перевод учеников связан с высоким ростом заболеваемости, а также в целях недопущения распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 260 носителей коронавируса, 82 из них — в Сыктывкаре.