Купертино, США, 12 октября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Американская компания Apple 18 октября проведёт презентацию своей новой продукции, в рамках которой будут представлены обновленные модели ноутбуков MacBook Pro. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на полученное приглашение от компани.

(сс) John Bragg Apple

Отмечается, что компания впервые с 2016 года значительным образом обновляет дизайн MacBook Pro. Также в новых ноутбуках чипы от Intel впервые будут заменены процессорами собственного производства Apple.

Новые модели MacBook Pro будут оснащены дисплеями по 14 и 16 дюймов, дизайн которых также претерпит изменения. При этом будeт возвращены разъём HDMI и магнитное зарядное устройство MagSafe, от которых Apple ранее решила отказаться. Изменения ожидаются также в модели управления с помощью встроенного трекпада.

Напомним, в сентябре Apple уже представила обновлённую линейку смартфонов iPhone, новый планшет iPad с процессором A13 Bionic и новое поколение умных часов Apple Watch.