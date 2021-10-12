Канберра, 12 октября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Австралийское космическое агентство заключило договор с Национальным аэрокосмическим агентством США (NASA) о создании ровера для осуществления научных исследований на поверхности Луны, сообщает 12 октября официальный сайт NASA.

de:Benutzer:HPH Модель лунного самоходного аппарата «Луноход-2»

Уточняется, что луноход предназначен для экспедиции, которая запланирована на 2026 год.

«Агентство (NASA — ИФ) подписало новое соглашение с Австралийским космическим агентством, которое поможет обеим странам в экспедициях астронавтов и робототехники на Луне», — указано в сообщении NASA.

«В частности, консорциум австралийских предприятий и исследовательских организаций разработает небольшой ровер, способный работать на лунной поверхности. Луноход сможет добывать и передавать лунный реголит системе сбора ресурсов NASA ISRU на коммерческом лунном модуле. Такой ровер может быть отправлен на Луну не ранее 2026 года», — уточняет агентство.