Вашингтон, 12 октября 2021, 21:59 — REGNUM Положительную оценку переговорам с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), состоявшимися накануне, 11 октября, в столице Катара, дал 12 октября в беседе с журналистами глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегации ряда стран 11 октября прибыли в Доху на переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Западные представители говорили о правах человека и возможности вывоза людей из Афганистана. О признании легитимности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) речь не шла.
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