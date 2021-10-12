* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Положительную оценку переговорам с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), состоявшимися накануне, 11 октября, в столице Катара, дал 12 октября в беседе с журналистами глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Разговор Цитата из х/ф «Любовь и голуби». реж. Владимир Меньшов. 1984. СССР

Прайс «Они проходили в деловой атмосфере, они были по большей части позитивными».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегации ряда стран 11 октября прибыли в Доху на переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Западные представители говорили о правах человека и возможности вывоза людей из Афганистана. О признании легитимности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) речь не шла.

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